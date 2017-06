HZA-KI: "Kaffeefahrt" nach Dänemark Zoll leitet Steuerstrafverfahren ein

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Kiel (ots) -



"Kaffeefahrt" nach Dänemark

Zoll leitet Steuerstrafverfahren ein





Zollbeamte des Hauptzollamts Kiel kontrollierten am 19. Juni 2017

am Lübecker Skandinavienkai einen mit der Fähre aus Lettland

einreisenden LKW.



Auf Befragen gab der 50-jährige Fahrer an, 55 Paletten mit

Dekokerzen und 4 Paletten gerösteten Kaffee für einen Empfänger in

Dänemark geladen zu haben. Während für die Kerzen die erforderlichen

Frachtpapiere vorgelegt wurden, konnte der Fahrer für insgesamt 1.310

Kilogramm Kaffee verschiedenster Sorten keine für diese

verbrauchsteuerplichtige Ware erforderliche Durchfuhrbescheinigung

vorlegen.



Aufgrund der Unregelmäßigkeiten bei dieser "Kaffeefahrt" haben die

Zollbeamten ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.



Zusatzinformation: Kaffee unterliegt der Kaffeesteuer nach dem

Kaffeesteuergesetz. Soll Kaffee durch die Bundesrepublik Deutschland

in ein anderes Land verbracht werden, so ist die Durchfuhr von dem

Beförderer zuvor dem Zoll anzuzeigen.



GANZ NAH DRAN AM ZOLL - Tag des Zolls in der HafenCity Hamburg 2.

September 2017: Beim Tag des Zolls öffnen wir unsere Tore,

informieren und machen unseren Einsatz für Deutschland hautnah

erlebbar. Facettenreich, spannend, engagiert für Bürger und

Wirtschaft. Das ist der Zoll. Am 2. September 2017 zeigen wir am

Cruise-Terminal in der Hamburger HafenCity, was wir zu bieten haben.

Und das ist viel. Wie bekämpfen wir den Zigaretten- und

Drogenschmuggel? Wo fängt Schwarzarbeit an? Wie decken wir

Produktpiraterie auf? Wie schaffen wir Steuergerechtigkeit? Nur

einige Fragen, über die wir mit Vorführungen, Präsentationen und

Informationsständen informieren. Mit dem Hamburger Hafen passend

umrahmt, stellt der Zoll natürlich auch seine maritimen Einsatzkräfte

vor. Darüber hinaus besteht am Veranstaltungstag die Möglichkeit,

sich umfassend über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten als

Zöllnerin bzw. Zöllner zu informieren.



Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter

www.zoll.de (Rubrik "Der Zoll").









Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Kiel

Pressesprecher

Claus-Peter Minkwitz

Telefon: 0431-20083-1110

E-Mail: presse.hza-kiel@zoll.bund.de

www.zoll.de



Original-Content von: Hauptzollamt Kiel, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 21.Jun.2017 | 11:13 Uhr