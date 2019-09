HZA-KI: Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit führen zu Bewährungsstrafe

Avatar_shz von shz.de

18. September 2019, 10:53 Uhr

Kiel (ots) -



Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit führen zu

Bewährungsstrafe



Umfangreiche Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des

Hauptzollamts Kiel führten zur Verurteilung des Inhabers eines

Transportunternehmens zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten sowie

zu einer Geldstrafe von 21.000 Euro.



Dem Beschuldigten konnte die Hinterziehung von

Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von 398.000 Euro sowie

Lohnsteuerkürzungen von 56.000 Euro nachgewiesen werden. Der hohe

Schaden kam dadurch zustande, dass der Unternehmer seinen

Arbeitnehmern zusätzlich zu dem sozialversicherungsrechtlich

angemeldeten Stundenlohn Schwarzlohn für nicht angemeldete

"Überstunden" bar auszahlte.



Den Ermittlungsbeamten gelang es im Rahmen der

Vermögensabschöpfung an die 60.000 Euro aus dem Privatvermögen des

Beschuldigten sowie über 150.000 Euro aus dem Vermögen seiner Firma

zu sichern.



Zusatzinformation: Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

schaden uns allen. Damit legale Beschäftigungsverhältnisse

eingegangen werden können und nicht "schwarz gearbeitet wird",

sollten einige Bestimmungen beachtet werden. Weitere Informationen

sind auf www.zoll.de zu finden."









