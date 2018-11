HZA-KI: Drogen im Zug - Zoll stellt über 4000 Tabletten sicher

von shz.de

Drogen im Zug - Zoll stellt über 4000 Tabletten sicher



Lübecker Kontrollbeamte des Hauptzollamts Kiel stellten am

vergangenen Donnerstag (01.11.) im Zug auf der Fahrt von Hamburg nach

Kopenhagen 4.200 Stück Subutex Tabletten sicher.



Eine 34-jährige Reisende wurde von den Beamten nach ihrem

Reiseziel sowie nach dem Mitführen von Drogen und sonstigen

verbotenen Gegenständen befragt. Sie befände sich auf dem Weg nach

Kopenhagen und hätte keinerlei Drogen oder Verbotenes dabei.



Die anschließende Kontrolle ihres Reisegepäcks durch die

Zollbeamten bestätigte jedoch nicht die Aussage der Reisenden. Neben

den üblichen Reiseutensilien befanden sich eine große Menge an

Blister Verpackungen in ihrem Koffer. Insgesamt stellten die Zöllner

4.200 Stück Subutex Tabletten sicher. Der in Subutex enthaltene

Wirkstoff Buprenorphin unterliegt dem Betäubungsmittelgesetz. Die

Tabletten wurden umgehend sichergestellt. Die Frau wurde von den

Beamten vorläufig festgenommen.



Im Zuge der Vernehmung gab sie an, die Tabletten in Paris

übernommen zu haben.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck hat das Amtsgericht

Lübeck Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des

Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und des

Haftgrundes der Fluchtgefahr erlassen. Die Frau wurde in die

Justizvollzugsanstalt Lübeck verbracht.



Zusatzinformationen: "Subutex" ist der Handelsname für

Buprenorphin und ist ein Drogenersatzstoff, ähnlich dem Methadon. Bei

"Subutex" handelt es sich um ein synthetisches Opioid, welches eine

starke suchtfördernde Wirkung aufweist und insbesondere von stark

Drogenabhängigen als Drogenersatz konsumiert wird. In Deutschland

fällt "Subutex" unter das Betäubungsmittelgesetz (Anlage 3 zum BtMG)

und wird daher wie andere illegale Drogen eingestuft. Damit ist es

verboten und kann nur in Ausnahmefällen durch bestimmte Ärzte für die

Substitution (Drogenersatztherapie) verschrieben und angewendet

werden. In Frankreich kann "Subutex" mit einem einfachen Rezept über

die dortigen Apotheken bezogen werden. In Skandinavien, wo "Subutex"

ebenfalls als illegales Betäubungsmittel gilt, wird es auf dem

Schwarzmarkt zu deutlich höheren Preisen als dem Verkaufspreis in

Frankreich abgesetzt. .









