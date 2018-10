HZA-KI: Drogen im Reisegepäck Zoll stellt über 2000 Gramm Marihuana sicher

von shz.de

19. Oktober 2018, 13:23 Uhr

Kiel (ots) - Drogen im Reisegepäck Zoll stellt über 2000 Gramm

Marihuana sicher



Bei Personenkontrollen im fahrenden EC 35 auf der Fahrt von

Hamburg nach Kopenhagen stellten Lübecker Zollbeamte des

Hauptzollamts Kiel bei einem Reisenden 2016 Gramm Marihuana sicher.



Der 26-jährige Reisende wurde nach verbotenen mitgeführten Waren

befragt. Weder Bargeld noch sonstige illegalen Gegenstände habe er

bei sich, so der Reisende gegenüber den Kontrollbeamten.



Bei einer anschließenden Kontrolle seines Reisegepäcks fanden die

Zöllner neben den üblichen Reiseutensilien Plastikbeutel, die mit

Marihuana gefüllt waren.



Damit war für ihn die Reise in Oldenburg vorzeitig beendet.



Im Zuge der Ermittlungen gab er an, mit dem Auto von Norwegen nach

Hamburg gefahren zu sein, um dort die Drogen zu übernehmen. Danach

wollte er das Marihuana mit dem Zug nach Norwegen verbringen.



Der Straßenverkaufspreis für diese Menge liegt derzeit bei etwa

20.000 Euro.



Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hamburg.









