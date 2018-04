HZA-KI: Die Bilanz des Zolls in Schleswig-Holstein 2017 und der erste große Erfolg im Jahr 2018

von shz.de

18. April 2018, 13:33 Uhr

Kiel (ots) -



Die Bilanz des Zolls in Schleswig-Holstein 2017 und der erste

große Erfolg im Jahr 2018



Einnahmen in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro und Internethandel

beschäftigen den Zoll Der größte Zigarettenfund in Schleswig-Holstein

aller Zeiten



Der Zoll in Schleswig-Holstein hat im Jahr 2017 2,5 Milliarden

Euro an Einnahmen für die Europäische Union und die Bundesrepublik

erzielt. Dies gaben heute die Leiterinnen der

Schleswig-Holsteinischen Hauptzollämter Kiel, Martina Nagel, und

Itzehoe, Miriam Rasched, bei einem Pressegespräch im Zollamt

Rendsburg bekannt. Gleichzeitig präsentierte der Zoll den größten

jemals in Schleswig-Holstein gemachten Fund von 10,4 Millionen

Zigaretten aus dem März des Jahres 2018.



Bei den Einnahmen entfallen 68 Millionen Euro auf die der EU

zustehenden Zölle sowie 920 Millionen Euro auf die der Bundesrepublik

zustehende Einfuhrumsatzsteuer. Dafür wurden bei der Einfuhr von

Waren 1.669.929 Warenpositionen angemeldet und durch die Zöllnerinnen

und Zöllner in der Regel elektronisch abgefertigt. Hinzu kommen ca.

1,4 Milliarden Euro an Verbrauchsteuern und fast 44 Millionen Euro

vollstreckter öffentlich-rechtlicher Forderungen.



Der Zoll in Schleswig-Holstein legte im Jahr 2017 ein besonderes

Augenmerk auf den Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor den Gefahren

des Handels mit Waren aus Nicht-EU-Staaten im Internet. Bei 95.875

Abfertigungen von Postpaketen wurden in 216 Fällen 14.914 oft

minderwertige Markenfälschungen im Wert von 1,28 Millionen Euro

sichergestellt. In 1.225 Fällen wurden 1.892 unsichere Produkte in

den Schleswig-Holsteinischen Zollämtern und Abfertigungsstellen

festgestellt. "Wir versuchen unsere Bürgerinnen und Bürger vor

Betrügern im Internet zu schützen. Dabei geht es uns vor allem um

schlecht gefälschte Waren aller Art. Gerade bei Billigangeboten an

Schuhen, Bekleidung und elektronischen Artikeln ist auch ein

Gesundheitsrisiko vorhanden. Hinzu kommt, dass meist aus

fernöstlichen Ländern kommende elektronische Artikel nicht den

Europäischen Vorschriften entsprechen und nicht eingeführt werden

dürfen", meinte Miriam Rasched während des Pressegesprächs.



Die Finanzkontrollen Schwarzarbeit beider Hauptzollämter leiteten

im vergangenen Jahr 4.154 Strafverfahren ein. Sie ermittelten eine

Schadenssumme von rund 17,2 Millionen Euro.



Die Aufschlüsselung der Einnahmen, die einzelnen

Abfertigungsergebnisse und die Ergebnissen der Kontrollen sind in der

beigefügten Bilanz für das Jahr 2017 enthalten.



Abschließend präsentierte Martina Nagel einen Teil des größten

jemals in Schleswig-Holstein gemachten Fundes von 10,4 Millionen

Schmuggelzigaretten. Es wurde ein Steuerschaden von rund 2 Millionen

Euro verhindert. Die Zigaretten wurden am 13. März 2018 durch

Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Kiel in Kiel am

Ostuferhafen bei einer Kontrolle gefunden. Sie waren auf einem aus

Estland kommenden Auflieger hinter einer Tarnladung Eis versteckt.

Nach der Anmeldung sollte der Auflieger gefrorenen Fisch geladen

haben, der komplett fehlte. Martina Nagel meinte während des

Pressegespräches zu diesem Aufgriff: "Dieser Riesenfund beweist, dass

wir mit unserer Risikoanalyse, verbunden mit dem Spürsinn der

Zöllnerinnen und Zöllner meines Hauptzollamtes, in der Lage sind, den

Schmuggel effektiv zu bekämpfen. Wir werden auch weiterhin das

Geschehen aufmerksam verfolgen und immer wieder risikoorientiert

kontrollieren." In diesem Fall sind die Ermittlungen noch nicht

abgeschlossen und werden durch das Zollfahndungsamt Hamburg geführt.



