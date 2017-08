HZA-KI: (aktualisierte PM) Zoll macht Drogenkurier im Eurocity dingfest

Kiel (ots) - Zoll macht Drogenkurier im Eurocity dingfest



Auf der Fahrt von Hamburg nach Kopenhagen stellten Lübecker

Kontrollbeamte des Hauptzollamts Kiel am 25. August 2017 fast 1,5

Kilogramm Amphetamin sowie 56 Stück XTC Tabletten sicher.



Ein 29-jähriger Fahrgast wurde von den Zollbeamten nach seinem

Gepäck befragt. Dieser wies dabei auf zwei Rucksäcke hin, die er mit

sich führte. Er sei auf dem Weg nach Kopenhagen und habe keinerlei

Drogen oder sonstige verbotene Gegenstände bei sich.



Die Kontrolle eines Rucksacks brachte einen schwarzen Müllbeutel,

der mehrere transparente Clipbeutel enthielt, zum Vorschein. Drei der

Beutel enthielten weißes Pulver, die beiden anderen Beutel

beinhalteten kristalline Brocken. Nachdem der Beschuldigte den Zug in

Gegenwart der Zöllner verlassen hatte, wurde eine Tüte mit weißem

Pulver mittels eines Drogenschnelltest positiv auf Amphetamin

getestet. Während des Tests sprang der Mann unvermittelt von seinem

Platz auf und versuchte zu fliehen. Der Fluchtversuch misslang, da

die Beamten schnell reagierten und ihn nach wenigen Metern eingeholt

hatten.



Im Laufe der Vernehmungen sagte er, dass er den Kurierdienst nicht

freiwillig durchgeführt habe, nun aber froh sei, dass es so gekommen

ist. Nun ist der auf mir lastende Druck weg, sagte er.



Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Drogen

aus den Niederlanden eingeführt wurden.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Lübeck am

26. August Haftbefehl wegen Verdachts des unerlaubten Handeltreibens

mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen. Der

Beschuldigte wurde der Justizvollzugsanstalt Lübeck zugeführt.



Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hamburg.









Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Kiel

Pressesprecher

Claus-Peter Minkwitz

Telefon: 0431-20083-1110

E-Mail: presse.hza-kiel@zoll.bund.de

www.zoll.de



Original-Content von: Hauptzollamt Kiel, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 30.Aug.2017 | 14:23 Uhr