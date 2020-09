HZA-IZ: Telefonische Berufsberatung beim Hauptzollamt Itzehoe / Das Hauptzollamt Itzehoe führt am 17. September 2020 in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr einen telefonischen Berufsberatungstag durch.

Avatar_shz von shz.de

14. September 2020, 10:03 Uhr

Itzehoe (ots) - Das Hauptzollamt Itzehoe führt am 17. September 2020 in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr einen telefonischen Berufsberatungstag durch.



Bis zum 30. September 2020 kann man sich beim Zoll für eine Ausbildung oder duales Studium mit Beginn im Jahr 2021 bewerben. Die Berufsberater*innen des Hauptzollamtes stehen Interessierten zu allen Fragen rund um die Ausbildung im mittleren Zolldienst sowie die dualen Studiengänge im gehobenen Zolldienst und zum Verwaltungsinformatiker*in Rede und Antwort.



Das Hauptzollamt ist unter den Rufnummern 04821/40345-24 und 04821/902-143 zu erreichen.



Interessierte können ihre Fragen grundsätzlich und auch vor dem Telefontag unter der E-Mail-Adresse nachwuchswerbung.hza-itzehoe@zoll.bund.de stellen.



Hauptzollamt Itzehoe Pressestelle Thomas Gartsch Telefon: (04821) 40345-24 E-Mail: nachwuchswerbung.hza-itzehoe@zoll.bund.de www.zoll.de



