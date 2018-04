HZA-IZ: Blutegel am Hamburger Helmut-Schmidt-Airport geschmuggelt Der Zoll am Flughafen Hamburg hat bei einer Reisenden eine Flasche mit 21 Blutegeln gefunden.

von shz.de

27. April 2018, 09:33 Uhr

Itzehoe (ots) - Blutegel am Hamburger Helmut-Schmidt-Airport

geschmuggelt



Der Zoll am Flughafen Hamburg hat bei einer Reisenden eine Flasche

mit 21 Blutegeln gefunden.



Die aus der Türkei einreisende Frau (63) wurde beim Durchqueren

des sogenannten "grünen Kanals" angehalten und ihr Gepäck einer

Kontrolle unterzogen. Beim Öffnen ihres Koffers fanden die Zöllner

eine PET-Flasche mit den Blutegeln. Die Reisende hatte die Tiere in

der Türkei gekauft, um ihre Schmerzen im Knie damit zu bekämpfen. Der

Zoll konnte vor Ort nicht bestimmen, um welche Art von Blutegeln es

sich handelt. Deshalb wurden die Tiere durch den Zoll sichergestellt

und im Tierpark Hagenbecks begutachtet. Dort wurde festgestellt, dass

es sich um Ungarische Blutegel (Hirudo verbana) handelt. Diese Art

ist in der Artenschutz-Verordnung der EU und dem Washingtoner

Artenschutzabkommen aufgeführt und gilt als "besonders geschützt".

Die für die Einfuhr der Blutegel erforderlichen Aus- und

Einfuhrgenehmigungen konnte die Reisende nicht vorlegen.

Zwischenzeitlich wurden die Tiere beschlagnahmt. Darüber hinaus muss

die Reisende mit einem Bußgeld rechnen; das Bundesamt für Naturschutz

ist für das Bußgeldverfahren zuständig.



"Immer wieder treffen meine Kolleginnen und Kollegen am Flughafen

Hamburg auf lebende Tiere, Pflanzen oder Waren, die daraus produziert

wurden. Reisende nehmen diese sehr oft mit, ohne zu bedenken, ob die

Exemplare geschützt sind. Urlaubern empfehlen wir, alles, was lebt

oder einmal gelebt hat in den Urlaubsländern zu lassen. Oder, wie in

diesem Fall, sich ganz genau über die Ein- und

Ausfuhrfuhrbestimmungen zu informieren", meint der Pressesprecher des

Hauptzollamtes Itzehoe, Thomas Gartsch.



Der Zoll hat bundesweit im Jahr 2017 in 934 Fällen 45.134

artengeschützte Tiere, Pflanzen oder Waren daraus festgestellt. Davon

entfallen 26 Fälle und 149 artengeschützte Exemplare auf den

Flughafen Hamburg.









