HZA-HH: Zoll stellt Firmenvermögen von Hamburger Unternehmer sicher / Zoll durchsucht Wohnung und Firma

09. April 2020, 06:23 Uhr

Hamburg (ots) - Bereits in den gestrigen Morgenstunden haben Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zusammen mit Kräften des Bezirksamts Hamburg-Mitte nach Auswertung vorliegender Geldwäscheverdachtsmeldungen die Wohnung und die Geschäftsräume eines Dienstleistungsunternehmers in Hamburg durchsucht. Der Zoll stellte dabei umfangreiches Beweismaterial (Papierunterlagen, Telefone und PCs) sicher. Darüber hinaus wurden im Wege einer Kontopfändung Vermögenswerte in Höhe von etwa 300.000 EUR gesichert.



"Dem Unternehmer wird vorgeworfen, mit sogenannten Service-Gesellschaften ein Modell anzubieten, welches im Sinne eines Kettenbetrugs zu werten ist" erklärt Pressesprecher Oliver Bachmann. "Demnach werden nicht leistungsunterfütterte Rechnungen ausgestellt und damit das Erbringen von Dienst- oder Werkleistungen vorgespiegelt. Es ist dadurch ein voraussichtlicher Schaden in Höhe von 4,2 Millionen EUR entstanden" führt er weiter aus.



Während der Durchsuchungsmaßnahme wurden auch knapp 40 Gramm Marihuana sowie Waffen und Munition gefunden. Zur Abarbeitung dieser Delikte wurde die Polizei Hamburg hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Nutznießern der in Rede stehenden Rechnungen, dauern an.



