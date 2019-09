HZA-HH: Zoll schützt vor Stromschlag//Zollamt Hamburg stellte 700 Steckdosenleisten sicher

Avatar_shz von shz.de

27. September 2019, 11:12 Uhr

Hamburg (ots) -



Bei einer Kontrollmaßnahme am 18.06.2019 gerieten 700 Stück

Steckdosenleisten aus China in den Fokus der Beamten des Zollamtes

Hamburg. Zu den Aufgaben des Zolls gehört es unter anderem, die

Produktsicherheit der importierten Waren zu überprüfen. Die

Steckdosenleisten, die für den deutschen Markt bestimmt waren,

schienen den Beamten aufgrund ihrer Verarbeitung nicht den

europäischen Sicherheitsbestimmungen zu entsprechen.



Die hinzugezogene Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

bestätigte den Verdacht der Zöllner: Die Leitungen waren mit falschen

farblichen Kennzeichnungen versehen, die Isolierung der Zuleitungen

wies nicht die erforderliche Festigkeit auf und die innenliegenden

Schutzleiter waren nicht kontaktiert. Die Steckdosenleisten waren

damit nicht einfuhrfähig und wurden am 12.09.2019 der Vernichtung

zugeführt.



"Beim Kauf der Steckdosen hätte der Verbraucher die Gefahr eines

Stromschlags inklusive dazu erhalten", so die Pressesprecherin

Kristina Severon. "Es soll erreicht werden, dass nur sichere Produkte

auf den europäischen Markt kommen, deshalb sind unsere Kontrollen bei

der Einfuhr der Waren so wichtig."



Mehr zum Thema unter https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Verbote-Bes

chraenkungen/Schutz-der-menschlichen-Gesundheit/Produktsicherheit/pro

duktsicherheit_node.html









