HZA-HH: Zoll prüft Transportgewerbe//Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüfte 146 Fahrzeuge

19. September 2019, 11:53 Uhr

Hamburg (ots) -



Gestern haben 69 Zöllner und Zöllnerinnen der Finanzkontrolle

Schwarzarbeit Hamburg im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung

die Speditions-, Transport- und Logistikbranche geprüft", so

Pressesprecherin Kristina Severon. "Der Schwerpunkt der Kontrolle lag

auf der Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung.

Die Kontrolle wurde in Zusammenarbeit mit der Hamburger Polizei und

dem Amt für Arbeitsschutz durchgeführt."



Insgesamt wurden 146 LKW-Fahrer an drei Standorten in Hamburg

mittels Befragungen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und des

Mindestlohngesetzes überprüft. Die Angaben der Fahrer werden in der

weiteren Prüfung mit den Unterlagen der Arbeitgeber abgeglichen.

Sollten dabei Zuwiderhandlungen gegen die gesetzlichen Regelungen

festgestellt werden, können Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren

verhängt werden. So wird z.B. die Zahlung des Mindestlohns von 9,19

EUR pro Stunde und der ungerechtfertigte Bezug von Sozialleistungen,

z.B. Arbeitslosengeld, überprüft.



Mehr zum Thema unter

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/arbeit_node.html









