HZA-HH: Zoll prüft Einhaltung des Mindestlohns im Gaststättenbereich / Weitere Prüfungen erforderlich

von shz.de

14. Juni 2019, 07:53 Uhr

Hamburg (ots) -



"Bereits letzten Freitag haben 52 Zöllner und Zöllnerinnen der

Finanzkontrolle Schwarzarbeit Hamburg im Rahmen einer bundesweiten

Schwerpunktprüfung Gastronomiebetriebe geprüft", so Pressesprecher

Oliver Bachmann. "Insgesamt wurden 21 Betriebe und dort 90 Personen

mittels Befragungen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und des

Mindestlohngesetzes geprüft".



In 33 Fällen sind bei Arbeitnehmern Auffälligkeiten festgestellt

worden, die jeweils einer weiteren Prüfung nach dem Mindestlohngesetz

bedürfen. Hier stehen fehlende Stundenaufzeichnungen und/oder die

mögliche Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns im Fokus. Der

gesetzliche Mindestlohn besteht seit 2015 und beträgt aktuell 9,19

Euro je Zeitstunde. Das eventuelle Vorenthalten von

Sozialversicherungsbeiträgen ist Prüfungsgrundlage in weiteren 26

Fällen. Fünf Sachverhalte bedürfen einer weiteren Prüfung

hinsichtlich des etwaigen unrechtmäßigen Bezugs von Sozialleistungen.



"Gegen 19 männliche Arbeitnehmer wurde wegen ausländerrechtlichen

Verstößen jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Besonders

auffällig war ein türkischer Staatsbürger, der sich mit gefälschten

bulgarischen Papieren legitimieren wollte", führt Bachmann aus.









Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Hamburg

Oliver Bachmann

Telefon: 040 / 426206 - 115

E-Mail: presse.hza-hamburg@zoll.bund.de

www.zoll.de



Original-Content von: Hauptzollamt Hamburg, übermittelt durch news aktuell