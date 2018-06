HZA-HH-Stadt: Zoll prüft Obstsortierbetrieb im Hamburger Hafen / 49 Zöllner überprüfen Lagerhalle im ehemaligen Freihafen

von shz.de

12. Juni 2018, 15:23 Uhr

Hamburg (ots) -



"Bereits Anfang diesen Monats überprüften Beschäftigte der

Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Hamburg-Stadt 50

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Bereich

Obstkommissionierung bzw. beim Umpacken beschäftigt waren", so

Pressesprecher Oliver Bachmann. "Bei der Prüfungsmaßnahme wurde der

Zoll von der Wasserschutzpolizei sowie der Ausländerbehörde der Stadt

Hamburg unterstützt" führt er weiter aus.



Dabei wurde gegen 14 Personen jeweils ein

Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verdachts der Aufnahme einer

Erwerbstätigkeit ohne die dafür benötige Arbeitsgenehmigung

eingeleitet. Die vorgelegten gültigen Duldungspapiere berechtigen

nicht zur Arbeitsaufnahme. Weitere neun Strafverfahren wurden wegen

Verdachts des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet, da

die betroffenen Personen keine gültigen Aufenthaltstitel hatten. Die

Ausländerbehörde hat vier der letztgenannten Personen vor Ort

übernommen und der Untersuchungshaftanstalt, zwecks Vorbereitung der

Abschiebehaft, zugeführt. Eine weitere Person wurde aufgrund des

Verdachts auf Dokumentenfälschung - nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft Hamburg - ebenfalls in die

Untersuchungshaftanstalt gebracht. Die übrigen vier Personen wurden

unter Meldeauflagen entlassen.



Die Ermittlungen, ob die Arbeitnehmer zur Sozialversicherung

angemeldet gewesen sind und ob der Mindestlohn gezahlt wurde, dauern

noch an. Hinsichtlich der fehlenden Aufenthaltspapiere führt die

Staatsanwaltschaft Hamburg die weiteren Ermittlungen.









Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Pressestelle

Oliver Bachmann

Telefon: 040-426206-115

E-Mail: presse.hza-hamburg-stadt@zoll.bund.de

www.zoll.de



Original-Content von: Hauptzollamt Hamburg-Stadt, übermittelt durch news aktuell