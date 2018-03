HZA-HH-Stadt: Zoll prüft bei Containerentladungen / Elf illegale Arbeitnehmer im Hamburger Hafen festgestellt

von shz.de

14. März 2018, 08:53 Uhr

Hamburg (ots) -



"Bereits Anfang letzten Monats wurde durch Beschäftigte der

Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Hamburg-Stadt eine

Überprüfung von Arbeitnehmern vorgenommen, die mit der Entladung von

Containern beschäftigt waren", so Pressesprecher Oliver Bachmann.

"Bei der Befragung stellte sich heraus, dass sieben ägyptische

Arbeitnehmer keinen gültigen Aufenthaltstitel hatten. Dieser ist für

die Arbeitsaufnahme jedoch vorgeschrieben" führt er weiter aus.



Weitere vier ägyptische Arbeitnehmer konnten sich jeweils mittels

einer gültigen Duldung ausweisen. Diese berechtigt jedoch nicht zur

Arbeitsaufnahme.



"Gegen die sieben Erstgenannten wurde jeweils ein Strafverfahren

wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz

eingeleitet" erklärt Bachmann. "Gegen die vier Arbeitnehmer mit

Duldung wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen

Verdachts der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ohne die dafür benötige

Arbeitsgenehmigung eingeleitet."



Die Ermittlungen, ob die Arbeitnehmer zur Sozialversicherung

angemeldet gewesen sind und ob der Mindestlohn gezahlt wurde, dauern

noch an. Hinsichtlich der fehlenden Aufenthaltspapiere führt die

Staatsanwaltschaft Hamburg die weiteren Ermittlungen.









