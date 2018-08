HZA-HH-Stadt: Zoll beschlagnahmt Elfenbein-Produkte / Ehemaliger Entwicklungshelfer versuchte, die Waren im Internet zu verkaufen

von shz.de

13. August 2018, 10:13 Uhr

Hamburg (ots) -



"Diverse Serviettenringe, Armreifen und Netsuke-Figuren aus dem

"Bein der Elfen" sollten über verschiedenste Internet-Plattformen

veräußert werden", so Pressesprecher Oliver Bachmann. "Sofern die

erforderlichen Papiere vorliegen, spricht nichts gegen den Handel.

Jedoch werden solche Aktivitäten auch durch geschultes Personal beim

Zoll beobachtet" führt er weiter aus. "Denn für das Anbieten und den

Verkauf streng geschützter Tiere und Pflanzen innerhalb der

Europäischen Union ist eine Vermarktungsbescheinigung - in diesem

Fall vom zuständigen Amt für Natur und Umweltschutz der Hansestadt

Hamburg - vorgeschrieben."



Durch weitergehende Recherchen des Zollfahndungsamts Hamburg

konnte ein ehemaliger Entwicklungshelfer in Hamburg als Anbieter

ermittelt werden. Während einer gerichtlich angeordneten Durchsuchung

der Wohnräume des nunmehr 80-jährigen Mannes fanden die Zollbeamten

die Elfenbeingegenstände sowie diverse weitere geschützte

Gegenstände. Die erforderlichen CITES- oder Verkaufsbescheinigungen

konnten nicht vorgelegt werden, sodass zunächst insgesamt 132

Gegenstände beschlagnahmt wurden. Der Mann gab an, die Gegenstände

während seiner langjährigen Tätigkeiten in verschiedenen

afrikanischen Ländern erworben zu haben. Des Weiteren habe er in den

60er Jahren eine Reise nach Hongkong gemacht.



Da letztlich nicht alle Gegenstände zum Verkauf angeboten wurden

und darüber hinaus die Einfuhren nicht mehr nachgewiesen werden

konnten bzw. sie waren zur damaligen Zeit noch nicht verboten,

konzentrierte sich das Verfahren auf 28 Fälle mit 78 Gegenständen.



Das Verfahren wurde nun im März dieses Jahres gegen Zahlung von

1.500 Euro nach § 153 a Strafprozessordnung eingestellt. Die

Gegenstände sollen größtenteils als Anschauungs- und

Schulungsmaterial überlassen werden. Der Rest wird unter Aufsicht des

Hauptzollamts Hamburg-Stadt vernichtet.



"Der Handel mit Elfenbein ebbt leider nicht ab", erklärt Bachmann.

"Waren, die Verboten und Beschränkungen unterliegen, werden immer

wieder angeboten. Die einfachen Verfahrensabläufe im Internet lassen

die Handelnden immer wieder glauben, es sei erlaubt."



Zusatzinformation:



Netsuke sind kleine Anhänger, die in Japan als Gegengewicht zu

einem kleinen Aufbewahrungsbeutel an den Kimono befestigt wurden und

später als Statussymbol betrachtet wurden. Heute stellen sie begehrte

Sammlerobjekte dar, die größtenteils über das Internet gehandelt

werden.









