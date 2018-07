HZA-HH-Stadt: Mit geballter Zoll-Power im Einsatz: Der neue Instagram-Account des Zolls

von shz.de

31. Juli 2018, 09:13 Uhr

Hamburg (ots) -



Zum 1. August 2018 startet der Zoll mit einem eigenen

Instagram-Account und sowohl die Nachwuchswerbungs-Website

talent-im-einsatz.de als auch die offizielle Facebook-Seite "Zoll

Karriere" erscheinen in einem neuen Design. Die im letzten Jahr

bereits begonnene und jetzt erweiterte Kampagne zielt noch

konsequenter auf das Medienverhalten Jugendlicher ab, die sich heute

fast ausschließlich im Internet informieren. Sichtbar wird die neue

Kampagne deshalb vor allem in den digitalen Medien werden.



Pünktlich zum Start des neuen Social-Media-Kanals werden auch die

neuen, jugendlichen Motive überall zu sehen sein: in Schulen, auf

Straßenplakaten oder Online. Der Zoll präsentiert sich dabei noch

stärker als "Teamplayer", weshalb mehrere Teammotive hinzugekommen

sind. "Mit dem Scannerblick", "Für korrekte Ware", "Gegen krumme

Dinger auf'm Bau", "Gegen verbotene Trophäen", "Gegen verstrickte

Netzwerke" und "Mit Recht und Ordner" wirbt der Zoll bundesweit um

qualifizierte Jugendliche und bietet sowohl einen

verantwortungsvollen und vielseitigen Job, als auch einen gut

bezahlten Karrierestart während der Ausbildung im mittleren Dienst

oder dem dualen Studium im gehobenen Dienst bzw. der

Verwaltungsinformatik.



Auf dem neuen Instagram-Account wird der Zoll in den nächsten

Wochen die skurrilsten Schmuggelverstecke präsentieren und einen

Einblick in den Zollalltag bieten. Wer möchte, kann seinen

"Scannerblick" unter Beweis stellen und testen, ob er Fake- und

Originalware unterscheiden kann: Hier sind gute Spürnasen gefragt.

Die produzierten Bilder-Storys greifen dabei "Herzensthemen" junger

Menschen auf und verknüpfen diese mit den Aufgaben des Zolls.



Die Internetseite bietet ab sofort noch mehr zielgruppengerecht

aufgearbeitete Informationen. Auch für Eltern gibt es eine eigene

Rubrik, um sich über den Werdegang ihres Kindes zu informieren. Und

auch auf YouTube kommt man nicht mehr am Zoll vorbei. In drei kurzen

Werbe-Clips präsentiert sich der Zoll humorvoll und zeigt scherzhaft,

wie der Arbeitsalltag beim Zoll auch aussehen könnte.



Schnell sein lohnt sich: Wer auf den Geschmack gekommen ist,

sollte sich beeilen. Für die Einstellungen zum 1. August 2019 können

Bewerbungen noch bis 30. September 2018 bei allen

Ausbildungshauptzollämtern abgegeben werden. Es warten ein sicherer

Arbeitsplatz, eine faire Bezahlung und ein garantiert

abwechslungsreicher Job!



Alle Informationen über den spannenden Alltag eines Zöllners/einer

Zöllnerin, die Einstellungsvoraussetzungen und die wichtigsten

Informationen zum Auswahlverfahren gibt es auf

www.talent-im-einsatz.de, auf der Facebook-Karriere-Seite

www.facebook.com/ZollKarriere und auf der neuen Instagram-Seite unter

instagram.com/zoll.karriere.









