HZA-HH-Stadt: "Gott der Unterwelt" vom Zoll beschlagnahmt / Zoll entdeckt altägyptische Osiris Figur in Postpaket

21. November 2018, 07:23 Uhr

Hamburg (ots) -



In einem Postpaket aus Dubai hat der Hamburger Zoll eine 2.500

Jahre alte Osiris-Figur entdeckt. Der Wert der altägyptischen Figur

wurde mit 150 EUR angegeben. Der Empfänger des Paketes hat den "Gott

der Unterwelt und des Nils" über eine Internetplattform bestellt, die

auf ihrer Homepage die angebliche Legalität der Käufe bestätigt.

Dennoch ist das Kulturgutschutzgesetz zu beachten, welches

Genehmigungen für die Ein- bzw. Ausfuhr der Figur fordert. Diese

konnte der Käufer nicht vorweisen, so dass die knapp neun cm große

Statue sichergestellt und dem Hamburger Staatsarchiv übergeben wurde.



"Wer im Internet nach dem ganz besonderen Weihnachtsgeschenk

sucht, sollte sich auch immer über die zollrechtlichen Belange im

Klaren sein. Ein Blick auf die Seite zoll.de kann verhindern, dass

statt des tollen Weihnachtsgeschenks ein Bußgeldbescheid unter dem

Tannenbaum liegt" so die Pressesprecherin des Hauptzollamtes

Hamburg-Stadt Kristina Severon.



Zusätzliche Informationen zum Kauf von Kunstgegenständen:



Die Einfuhr von Sendungen aus Nicht EU-Staaten ist durch Verbote,

Genehmi-gungspflichten oder sonstige Maßnahmen teilweise erheblich

eingeschränkt.



So sollen z.B. Einfuhrverbote verhindern, dass gestohlene oder

illegal beschaffte Kunstgegenstände unbefugt über Grenzen hinweg

befördert werden. Der Handel mit Kunstwerken und Antiquitäten ist in

Europa zu einem echten Wirtschaftsfaktor geworden. Der Bedarf an

Kulturgütern ist scheinbar so groß, dass auch die illegale

Beschaffung und der Handel mit gestohlenen Kunstgegenständen enorm

ansteigen. Um derartige Aktivitäten einzudämmen und einen wirksamen

Schutz gegen Verlust und Zerstörung von Kulturgütern zu erreichen,

sind nationale und internationale gesetzliche Vorschriften wie Ein-

und Ausfuhrverbote erforderlich. Die Zollverwaltung wirkt bei der

Überwachung der bestehenden Verbote mit.



Zusätzliche Informationen zu Bestellungen im Internet:



Bestellungen von Weihnachtsgeschenken im Internet sind einfach -

doch auch hier sind Einfuhren von Sendungen aus Nicht EU-Staaten

teilweise durch Verbote, Genehmigungspflichten oder sonstige

Maßnahmen eingeschränkt. Folgende Themenbereiche spielen neben der

Erhebung von Zoll und Einfuhrumsatzsteuer im Postverkehr gerade im

Weihnachtsgeschäft eine große Rolle:



1. Marken- und Produktpiraterie Fälschungen und Plagiate sind

Produkte, die widerrechtlich mit Namen und Kennzeichen versehen sind

und deren Aussehen den Verbraucher bewusst über Herkunft und Qualität

täuschen. Der überwiegende Teil der schutzrechtsverletzenden Waren

kommt aus Nicht-EU-Staaten. Diese nachgeahmten bzw. gefälschten

Produkte dürfen nicht in den Wirtschaftskreislauf gelangen und können

bei einem entsprechenden Grenzbeschlagnahmeantrag des

Markenrechtsinhabers vom Zoll sichergestellt werden.



2. Produktsicherheit In die Europäische Union dürfen nur Produkte

eingeführt werden, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der

Europäischen Union hergestellt wurden, um den Verbraucher vor

unsicheren Produkten zu schützen. Ergeben sich bei der

Einfuhrabfertigung Anhaltspunkte dafür, dass ein Verstoß gegen diese

Vorschriften vorliegt, unterrichtet die Zollstelle die zuständige

Marktüberwachungsbehörde. Diese entscheidet, ob ein Produkt

eingeführt werden darf, an den Absender zurückgeschickt oder sogar

vernichtet werden muss.



3. Arzneimittel Der Verkehr mit Arzneimitteln unterliegt in

Deutschland zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Risiken

und Schäden strengen Vorschriften nach dem Arzneimittelgesetz (AMG).



4. Feuerwerkskörper Feuerwerkskörper sind als Gefahrgut vom

normalen Post- oder Kurierversand ausgeschlossen und unterliegen den

speziellen Versand- und Transportvorschriften des Gefahrgutrechts. Im

Fall eines Versands sollte daher unbedingt bei der Post oder bei dem

beauftragten Frachtführer Erkundigungen eingeholt werden.









