HZA-HH-Hafen: Zoll vereitelt Waffenschmuggel - Hamburger Zoll stellt 1.200 verbotene Elektroschocker sicher

21. Juni 2018, 08:33 Uhr

Insgesamt 1.260 Stück verbotene Elektroschocker sollten als

Taschenlampen getarnt aus China über Hamburg nach Polen geschmuggelt

werden. In elf Kartons verpackt, gelangte am 4.Juni die als

Taschenlampen deklarierte Sendung im Hamburger Hafen beim Zollamt

Waltershof an und sollte in den freien Verkehr der Europäischen Union

überführt werden. Durch einen zusätzlichen Schalter an der

Taschenlampe kann diese als Elektroschocker verwendet werden. An der

Lichtaustrittsöffnung befinden sich die fast unsichtbar ringförmig

angebrachten Elektroden, die den Elektroimpuls erzeugen. Die

Elektroimpulsgeräte fallen unter die Kategorie "Verbotene Waffen", da

sie nicht mit der nach dem deutschen Waffenrecht erforderlichen

PTB-Kennzeichnung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt versehen

waren und da davon auszugehen ist, dass von ihnen eine erhebliche

Gesundheitsgefahr ausgeht. "Allein der Besitz eines solchen

Elektroimpulsgerätes ist strafbar und kann empfindliche Strafen zur

Folge haben", so Udo Storch, Sprecher des Hauptzollamtes

Hamburg-Hafen. Storch weiter: "Meine Kollegen vom Zollamt Waltershof

sind auf Zack! Auch wenn sie täglich tonnenweise Waren aus allen

Ländern der Welt abfertigen, würde ich als Schmuggler nicht den

Hamburger Hafen als Schmuggelroute wählen". Die verbotenen

Elektroschocker wurden beschlagnahmt und dem Zollfahndungsamt Hamburg

für weitere Ermittlungen übergeben.









