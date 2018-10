HZA-HH-Hafen: Hamburger Zoll stellt verbotene Waffen sicher Zoll beschlagnahmt 1.680 Stück verbotene Springmesser im Hafen

von shz.de

30. Oktober 2018, 10:33 Uhr

Hamburg (ots) -



Insgesamt 1.680 Stück Springmesser konnten Zollbeamte des

Hauptzollamtes Hamburg-Hafen am 12.10.2018 bei einer Kontrolle von

verschiedensten Waren beschlagnahmen. Die Waffen gelangten aus der

Volksrepublik China per Schiff in den Hamburger Hafen und sollten

nach Polen weitertransportiert werden. In der umfangreichen

Warensendung, die u.a. aus Taschenrechnern, Schneidebrettern und

Ladekabeln bestand, pickten sich die Zollbeamten die richtigen

Kartons heraus und entdeckten die unerlaubten Messer mit

Klingenlängen von 9,5 cm, 11 cm und 14,5 cm. "Immer wieder entdecken

meine Kolleginnen und Kollegen vom Zollamt solche verbotenen Messer

mit einer Klingenlänge von mehr als 8,5 cm", so Udo Storch,

Pressesprecher vom Hauptzollamt Hamburg-Hafen. Storch weiter: "Sowie

diese verbotenen Waffen in Deutschland ankommen, ist der

Weitertransport verboten, auch wenn die Ware nicht in Deutschland

verbleiben soll." Die Messer wurden beschlagnahmt und der Sachverhalt

dem Zollfahndungsamt Hamburg für weitere Ermittlungen übergeben.









