HZA-HH: Gesundheitsschädliches Spielzeug für Kinder vernichtet / Zoll in Hamburg verhindert die Einfuhr von mehr als 10.000 Stück Knetschleim

von shz.de

07. Juni 2019, 09:53 Uhr

Hamburg (ots) -



Der zum Verkauf in Deutschland bestimmte Knetschleim wurde Mitte

März 2019 bei einer Kontrolle durch Beamte des Zollamts Hamburg

entdeckt.



Angemeldet als "Knetschleim zum Spielen für Kinder", waren die

10.008 Stück Knetschleim auf dem Seeweg in den Hamburger Hafen

gebracht worden.



Die in 417 Kartons verpackten Schleime aus China hätten zum Schutz

der Gesundheit nicht mehr als 300 Milligramm Bor pro Kilogramm

enthalten dürfen. Festgestellt wurde jedoch eine Menge von 800

Milligramm Bor pro Kilogramm. Das gesundheitsschädliche Spielzeug ist

somit nicht einfuhrfähig und wurde Mitte dieser Woche vernichtet.



"Der Knetschleim hat den Grenzwert für die Migration von Bor um

fast das Dreifache überschritten und darf nicht in die Hände von

Kindern gelangen. Borsäure kann über die Haut in den Körper

aufgenommen werden und in zu hoher Konzentration Folgen wie

beispielsweise Durchfall und Erbrechen hervorrufen", so

Pressesprecher Oliver Bachmann.









Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Hamburg

Oliver Bachmann

Telefon: 040 / 426206 - 115

E-Mail: presse.hza-hamburg@zoll.bund.de

www.zoll.de



Original-Content von: Hauptzollamt Hamburg, übermittelt durch news aktuell