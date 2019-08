HZA-HH: Erneuter großer Kokainfund des Zolls in Hamburg / Zoll stellt weitere 1,5 Tonnen Kokain auf einem Containerschiff sicher

von shz.de

07. August 2019, 12:03 Uhr

Hamburg (ots)



Kurz nach dem Rekordfund von 4,5 Tonnen Kokain im Hamburger Hafen

verzeichnet der Zoll in Hamburg einen weiteren Erfolg gegen die

internationale Rauschgiftkriminalität.



«Bei der Durchsuchung eines Containerschiffs konnten Beamte des

Hauptzollamts Hamburg bereits in der letzten Woche eine weitere große

Menge Kokain sicherstellen», so Pressesprecher Oliver Bachmann. «Der

Container mit Tabakkartons wurde in Rio Grande, Brasilien geladen und

sollte wiederum in Antwerpen gelöscht werden» führt er weiter aus.



«Unsere Aufgriffe belegen, dass die Risikoanalysen richtig sind.

Nur so konnten auch dieses Mal 64 Sporttaschen mit 1.575 Paketen

gepressten Kokains entdeckt werden» erklärt Bachmann. «Der

Reinhaltsgehalt ist erneut sehr hoch, sodass ein Straßenverkaufswert

von etwa 350 Millionen im Raum steht.«



Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Auftraggebern,

führt wieder das Zollfahndungsamt Hamburg im Auftrag der

Staatsanwaltschaft Hamburg.



Das sichergestellte Kokain wurde bereits ebenfalls unter strenger

Geheimhaltung und umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen vernichtet.









