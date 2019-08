HZA-HH: 169 neue Zöllner in Hamburg//Hamburger Zoll vereidigt Zollbeamten

von shz.de

01. August 2019, 18:03 Uhr

Hamburg (ots) -



Am 01. August 2019 wurden während einer Feierstunde 169 Frauen und

Männer vom Leiter des Hauptzollamtes Hamburg, Herr Christian Schaade,

vereidigt. Damit hat das Hauptzollamt Hamburg bundesweit die höchsten

Einstellungszahlen aufzuweisen.



Die neuen Zöllnerinnen und Zöllner werden nun während ihrer zwei

bzw. dreijährigen Ausbildungszeit alles über die Warenabfertigung und

die Bekämpfung von Schmuggel und Schwarzarbeit lernen. Während der

theoretischen Ausbildung in Münster, Rostock oder Plessow steht die

Vermittlung der verschiedenen Zollgesetze im Vordergrund. In Hamburg

erfolgt die praktische Ausbildung, bei denen die Auszubildenden alle

Bereiche des Zolls kennenlernen, so zum Beispiel auch den Wasserzoll,

die Strafsachenstelle oder die Betriebsprüfung.



Zusatzinformation: Auch 2020 wird der Zoll wieder viele

Nachwuchskräfte einstellen. Alle Informationen über die

Einstellungsvoraussetzungen können auf www.zoll.de und auf

www.talent-im-einsatz.de nachgelesen werden. Mehr über die tägliche

Arbeit des Zolls wird unter www.facebook.com/ZollKarriere und

instagram.com/zoll.karriere berichtet.









