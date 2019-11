Husum - Ungewöhnlicher Einsatz für die Bundespolizei - verletzter Bussard in den Gleisen

Avatar_shz von shz.de

01. November 2019, 12:13 Uhr

Am gestrigen Donnerstag gegen 12:00 Uhr wurde die Leitstelle der Bundespolizei

von einem Mitarbeiter der deutschen Bahn darüber in Kenntnis gesetzt, dass im

Gleisbereich des Husumer Bahnhofs ein verletzter Bussard liegen soll.



Eine in der Nähe befindliche Streife der Bundespolizei machte sich sofort auf

die Suche und fand den am Flügel verletzten Greifvogel auch tatsächlich noch

lebend im Gleisbereich (siehe Foto) vor.



Da die Beamten für für derartige Einsätze nicht über die richtige Ausrüstung

verfügen, wurden die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Husum um Unterstützung

gebeten. Diese legten den Vogel behutsam in eine Katzentransportbox und die

Bundespolizisten brachten ihn dann im Anschluss zur Wildtierhilfe Nordfriesland.



Ein Anruf am heutigen Freitagvormittag bei der Wildtierhilfe ergab, dass es dem

Bussard erfreulicherweise schon wieder besser gehen soll.



In diesem Zusammenhang ein wichtiger Hinweis der Wildtierhilfe Nordfriesland:

Sie haben ein verletztes oder hilfloses Wildtier gefunden? Sind Sie sich nicht

sicher, ob es Hilfe benötigt? Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite,

soweit es unsere Möglichkeiten erlauben! Sie erreichen uns telefonisch unter:

0176-43871690







