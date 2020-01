Husum - Raub in Hinterhof der Marktstraße - Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

13. Januar 2020, 10:53 Uhr

Husum (ots) - Am frühen Samstagabend (11.01.2020), gegen 17.30 Uhr, erschien ein

17-Jähriger auf dem Polizeirevier in Husum und erklärte, dass er und drei

weitere Freunde soeben auf dem Hinterhof der Marktstraße 5 von sechs jungen

Männern beraubt worden seien. Unter Vorhalt eines Messers und eines

Schlagstockes wurden den Jugendlichen, bzw. Heranwachsenden aus Tönning und

Umgebung ihre Wertsachen abgenommen, darunter eine Louis Vuitton Bauchtasche und

weiße Apple Kopfhörer.



Die sechs jungen Männer wurden wie folgt beschrieben:



1. Mann: schwarze Jacke mit Fellkragen, schwarzes Cap, rasierter Strich in

linker Augenbraue.



2. Mann: hellbraune Jacke, dunkle, an den Seiten rasierte Haare



Die anderen vier Männer trugen dunkle Jogginganzüge. Alle sechs Männer sprachen

kein akzentfreies Deutsch und teils in einer anderen unbekannten Sprache

miteinander.



Die Husumer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat

die Raubtat beobachtet? Wer hat eine Gruppe von sechs jungen Männern vor oder

nach der Tat gesehen oder kann Angaben zu dieser Gruppierung machen? Zeugen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden.



