Husum: Portemonnaie-Diebstähle in Geschäften!

13. Juni 2018, 11:43 Uhr

Husum (ots) - Seit ca. vier Wochen werden in Husum und Umgebung

vermehrt Portemonnaies und Rucksäcke gestohlen, die unbedarft in

Einkaufswagen gelegt oder unbeaufsichtigt in Geschäften abgestellt

werden. Unbekannte Täter nutzen dies aus und greifen sich bei

günstiger Gelegenheit die Taschen oder durchsuchen diese noch im

Laden nach Wertsachen und Geldbörsen. Der Verlust wird häufig erst an

der Kasse bemerkt, die Täter sind dann schon längst verschwunden.



Die Polizei empfiehlt:



- Keine Taschen unbeaufsichtigt im Einkaufswagen lassen oder

abstellen. Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht den

Tätern.

- Portemonnaies und Wertsachen immer am Körper tragen.

- Die PIN für die EC-Karten niemals aufschreiben und mitführen.

- Wenn Sie von fremden Personen bedrängt werden oder das Gefühl

haben, dass man sie ablenken würde, bitten Sie das Personal oder

andere Kunden um Hilfe und rufen die Polizei.

- Erstatten Sie im Schadensfall eine Anzeige.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



