Husum: Marktplatz gesperrt - Kampfmittelräumdienst im Einsatz

Husum (ots) - Die Husumer Innenstadt ist derzeit wegen eines

Polizeieinsatzes gesperrt. Rund dreihundert Meter um den Marktplatz

herum sind die Geschäfte evakuiert, eine Durchfahrt durch die Straße

"Markt" nicht möglich.



Gegen 13:40 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Leitstelle ein.

Zeugen berichteten, dass ein Fahrzeug auffällig auf dem Marktplatz

im Kreis um den Tinebrunnen fahren würde. Der Fahrer habe mehrfach

gerufen, dass er eine Bombe im Fahrzeug habe. Beim Eintreffen der

Polizei versuchte der Fahrer mit seinem Fahrzeug in die Fußgängerzone

zu fahren. Dies konnte durch ein Zivilfahrzeug der Polizei verhindert

werden.



Der 50-jährige Fahrer wurde festgenommen und befindet sich seit

dem in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.



Der angeforderte Kampfmittelräumdienst ist vor Ort und überprüft

das Fahrzeug und das mitgeführte Gepäck. Wie lange der Einsatz noch

dauert, kann zur Zeit nicht gesagt werden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

