Husum - Erneut 1380 kg Dönerfleisch vernichtet

14. August 2018, 08:33 Uhr

Am Montagnachmittag (13.08.18), gegen 14.00 Uhr, kam den Beamten

des PABR Nord Fachdienst Husum auf Streifenfahrt in Husum ein weißer

Klein-Lkw entgegen, der ihnen bekannt vorkam. Bereits vor sechs

Wochen wurde dieser einer Kontrolle unterzogen und anschließend

mussten 83 geladene Dönerspieße (1600 kg) nach Temperaturmessungen

der Lebensmittelkontrolle des Kreises Nordfriesland vernichtet

werden. Das Fahrzeug war für den Transport von tiefgekühlten Waren

nicht geeignet. Aufgrund dieser Erkenntnisse entschlossen sich die

Beamten, das Fahrzeug abermals zu kontrollieren. Der Fahrer, den

Beamten ebenfalls bereits bekannt, erklärte, dass man das Fahrzeug in

der Zwischenzeit repariert habe, es würde nun alles funktionieren.

Die Temperaturanzeige zeigte allerdings nur minus 9 Grad an.

Erforderlich ist eine Temperatur von minus 18 Grad. Abermals wurden

die Lebensmittelkontrolle des Kreises Nordfriesland beauftragt, die

Ladung zu überprüfen. Die Messungen ergaben, dass sämtliche 64

Dönerspieße nicht den vorgeschriebenen Kältegrad erreicht hatten (-8

bis -11 Grad). Die Lebensmittelkontrolleure ordneten die Vernichtung

der Ware an. Die Fleischspieße wurden unter Aufsicht der

Polizeibeamten bei der Tierkörperbeseitigung in Jagel unschädlich

beseitigt. Insgesamt wurden 1380 kg vernichtet. Zudem stellten die

Beamten fest, dass das Fahrzeug um 24 % überladen war. Den Fahrer und

den Transportunternehmer erwarten Strafanzeigen nach dem

Lebensmittelrecht.









