Husum: Einsatz in der Innenstadt beendet - Abschlussmeldung

Husum (ots) - Ein offenbar psychisch kranker Mann hat heute

Nachmittag für einen Großeinsatz der Polizei und der Rettungskräfte

in der Husumer Innenstadt gesorgt.



Gegen 13:40 Uhr gingen zahlreiche Notrufe bei der

Einsatzleitstelle in Harrislee ein. Die Anrufer teilten mit, dass ein

Fahrzeug in der Innenstadt, mitten auf dem Marktplatz, im Kreis um

den Tinebrunnen fahren würde. Der Fahrer würde dabei aus dem Fenster

rufen, dass er eine Bombe im Auto habe.



Beim Eintreffen der Polizei versuchte der Mann mit seinem Honda

Jazz in die Krämerstraße, einer engen Einkaufsstraße, zu fahren. Dies

konnte durch ein Zivilfahrzeug der Polizei verhindert werden. Das

Auto des Mannes wurde gerammt und wurde so gestoppt.



Der 50-jährige Mann, der aus Nordrhein-Westfalen stammt, wurde

vorläufig festgenommen und der Kriminalpolizei übergeben, die die

weiteren Ermittlungen übernahm.



Zwischenzeitlich wurde der Bereich um den Honda im Umkreis von ca.

300 m weiträumig abgesperrt. Die anliegenden Geschäfte und Häuser

wurden evakuiert. Der angeforderte Kampfmittelräumdienst begann um

kurz nach 16:00 Uhr mit der Sichtung des Fahrzeugs und der

zahlreichen Gepäckstücke. Gegen 17:30 Uhr konnte Entwarnung gegeben

werden. Es wurde keine Bombe gefunden. Die Absperrung wurde daraufhin

umgehend wieder aufgehoben.



Der Mann wurde mittlerweile durch den Sozialpsychiatrischen Dienst

des Kreises Nordfriesland begutachtet und in eine psychiatrische

Klinik eingewiesen.



Die Polizei war mit rund 30 Beamten im Einsatz. Die Feuerwehr und

der Rettungsdienst waren mit rund 45 Kräften vor Ort in Bereitschaft.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.









Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

