Husum: Einsatz beendet - Entwarnung

Husum (ots) - Der Einsatz in Husum ist so eben beendet worden. Der

Kampfmittelräumdienst hat das Fahrzeug und das Gepäck untersucht. Es

wurde keine Bombe gefunden. Die Absperrungen sind aufgehoben.









