Husum - Einbruch in Restaurant/Polizei hofft auf Zeugen

von shz.de

05. September 2018, 11:03 Uhr

Husum (ots) - Am Mittwochmorgen (05.09.18), in der Zeit von

Mitternacht bis ca. 7 Uhr, wurde in ein Restaurant in der Hafenstraße

in Husum eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter öffneten

gewaltsam ein Seitenfenster und betraten anschließend die

Räumlichkeiten des Restaurants. Die Einbrecher entwendeten einen

Laptop der Marke Lenovo und hinterließen einen hohen Sachschaden. Die

Kripo Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat

eventuell bereits am Abend zuvor und während der o.a. Zeit auffällige

Beobachtungen in der Nähe des Tatortes gemacht? Zeugen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu

melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell