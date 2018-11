Husum: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

von shz.de

05. November 2018, 16:13 Uhr

Husum (ots) - Im Zeitraum von Donnerstagmorgen (01.11.2018, 04:00

Uhr) bis Samstagabend (03.11.2018, 18:00 Uhr) brachen unbekannte

Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Maas in Husum ein. Sie

zerstörten im rückwärtigen Bereich ein Küchenfenster, indem sie

vermutlich mit einem Stein die Scheibe einwarfen. Anschließend

drangen sie in das Haus ein. Im Haus wurden diverse Schränke

durchwühlt und hochwertiger Schmuck sowie ein Laptop entwendet.



Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet um Hinweise unter: 04841 - 830 0.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Julian Plath

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell