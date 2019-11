Husum - Drei Einbrüche in Geschäfte - Kriminalpolizei ermittelt

Avatar_shz von shz.de

20. November 2019, 11:13 Uhr

Husum (ots) - In der Nacht von Montag (18.11.19) auf Dienstag (19.11.19) wurde

in der Norderstraße in der Husumer Innenstadt in ein Hörakustikstudio

eingebrochen. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür des

Verkaufsraumes und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Entwendet

wurde schließlich ein geringer Bargeldbetrag aus einem Sparschwein. In derselben

Nacht, ebenfalls in der Norderstraße, wurde außerdem versucht, in ein

Kosmetikstudio einzubrechen. Hier scheiterten die unbekannten Täter an der

Eingangstür.



In der Gutenbergstraße im Husumer Gewerbegebiet wurde in derselben Nacht des

Weiteren in eine Reinigungsfirma eingebrochen. Die Einbrecher öffneten ein

rückwärtiges Fenster und gelangten so in die Geschäftsräume, die sie nach

Wertsachen durchsuchten. Sie entkamen schließlich mit einem niedrigen

vierstelligen Bargeldbetrag, sowie Zweitschlüsseln von Firmenfahrzeugen.



Die Kripo hofft insbesondere in der Norderstraße auf aufmerksame Anwohner, die

in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder auffällige

Geräusche vernommen haben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter

der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!



