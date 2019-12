Husum: Brand eines Reihenendhauses sorgt für hohen Sachschaden

Avatar_shz von shz.de

05. Dezember 2019, 09:53 Uhr

Husum (ots) - Am späten Mittwochnachmittag (04.12.19) kam es in Husum in der

Straße Osterende zu einem Brand eines Reihenendhauses. Nachbarn bemerkten gegen

17:00 Uhr das Feuer und verständigten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der

Rettungskräfte brannte das Obergeschoss bereits in voller Ausdehnung und Flammen

schlugen aus dem Dach. Daher war ein Betreten zwecks Absuche nach einer im

Gebäude vermuteten Person nicht mehr möglich.



Der dort vermutete 39-jährige Hausbesitzer konnte während der Löscharbeiten in

einem angrenzenden Schuppen nahezu unverletzt aufgefunden und in ein Krankenhaus

verbracht werden.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer im Schlafzimmer des Hauses

aus. Möglicherweise ist eine brennende Zigarette brandursächlich. Durch das

Feuer und das Löschwasser ist das Gebäude unbewohnbar. Die Feuerwehr konnte das

Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Hausteil verhindern. Es entstand

ein Sachschaden von mindestens 150 000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des

Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.



