Husum - Brand eines Mehrfamilienhauses, verursacht durch Gartenarbeiten

von shz.de

20. August 2018, 12:13 Uhr

Husum (ots) - Am Montagmorgen (20.08.18), um 07.36 Uhr, wurde ein

Feuer in der Deichstraße in Husum gemeldet. Personen sollten sich in

dem betroffenen Mehrfamilienhaus nicht mehr befinden. Die Freiwillige

Feuerwehr Husum sowie mehrere Streifenwagen des Polizeirevieres in

Husum wurden zum Brandort entsandt. Ebenfalls alarmiert wurde die

Kriminalpolizei. Die Brandursache konnte schnell geklärt werden: Ein

Anwohner gab an, mittels eines Gasbrenners Unkraut entfernt zu haben.

Durch Funkenflug geriet der Holz-Dachüberstand in Brand. Der

Dachstuhl fing Feuer, wodurch eine der vier Wohnungen des Hauses so

stark beschädigt wurde, dass diese nun vorerst nicht bewohnbar ist .

Verletzt wurde niemand. Die Straße musste bis kurz nach 10 Uhr

während der Lösch- und Aufräumarbeiten komplett gesperrt werden.









