Husum: Auseinandersetzungen unter Jugendlichen und Heranwachsenden

10. September 2018, 15:13 Uhr

Husum (ots) - Die Polizei in Husum hatte am Wochenende mehrere

Einsatzanlässe unter Beteiligung von Jugendlichen und Heranwachsenden

unterschiedlicher Nationalitäten zu bewältigen. Hauptsächlich waren

syrische, irakische und afghanische Flüchtlinge an den

Auseinandersetzungen beteiligt. Die Hintergründe werden derzeit

ermittelt.



Am Freitagabend (07.09.18) gegen 22:40 Uhr fand in Höhe des

Rathauses eine Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Gruppen

statt. Ein 20-jähriger Syrer und ein 18-jähriger Afghane wurden durch

Schnittverletzungen leicht verletzt. Neben Messern sollen auch

Schlagwerkzeuge zum Einsatz gekommen sein. Die Angaben zu den

beteiligten Personen variieren aufgrund unterschiedlicher

Zeugenaussagen zwischen zehn - 30 Personen.



Kurze Zeit später, am Sonnabend (08.09.18) gegen 01:00 Uhr,

drangen vier Personen in eine von Afghanen bewohnte Wohnung in

Hattstedt ein. Auf beiden Seiten waren Personen aus der

Auseinandersetzung vom Rathaus beteiligt.



Am Sonntagnachmittag (09.09.18) gegen 14:00 Uhr wurde in der

Norderstraße in Husum ein 19-jähriger Afghane von einem

gleichaltrigen Syrer und einer weiteren Person zunächst mit einem

Fahrzeug verfolgt. Anschließend versuchte man, den Flüchtenden mit

einem Baseballschläger zu schlagen.



Am Sonntagabend (09.09.18) gegen 20:10 Uhr wurden in der

Bredstedter Straße drei Afghanen (18/19/19) von anderen Personen mit

Schlagstöcken geschlagen.



Alle diese Vorfälle dürften miteinander zusammenhängen. Die

Hintergründe dafür dürften in einem länger schwelenden Konflikt

zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen liegen. Das

Polizeirevier Husum reagierte bereits am Wochenende mit verstärkter

Bestreifung auf die Ereignisse. Die Kriminalpolizei Husum hat die

Ermittlungen übernommen. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer: 04841-830 0 zu melden.









