Husby: Mehrere Sachbeschädigungen am Wochenende - Dixiklo angezündet

08. Juli 2019, 11:23 Uhr

Husby (ots) - In Husby ist es am Wochenende zu mehreren

Sachbeschädigungen gekommen.



In der Nacht von Freitag auf Samstag (06.07.19) wurde in der Zeit

von 20:30 - 08:00 Uhr eine Mobiltoilette im Neubaugebiet in der

Norderfelder Straße angezündet. Übrig blieb nur ein schwarzer

Brandfleck. An einem dort abgestellten Schaufelbagger wurde eine

Scheibe mit einem Stein eingeschlagen. Außerdem wurde eine

Fensterscheibe einer Bäckerei in der Flensburger Straße stark

beschädigt.



Bereits am 23. Juni 2019 brannte die Rampe der Skateranlage in der

Glücksburger Straße in Husby. Auch hier ermittelt die Polizeistation

Husby wegen Sachbeschädigung und bittet in allen Fällen um

Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04634-9397980.









