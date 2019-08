Hürup: Schwerer Unfall auf der K 90

von shz.de

28. August 2019, 11:02 Uhr

Hürup (ots) - Am Mittwochmorgen (28.08.19) kam es gegen 07:30 Uhr

zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K 90 bei Hürup. Drei

Personen wurden schwer verletzt. Die Straße wurde für mehrere Stunden

voll gesperrt.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei touchierte ein in Richtung

Sörup fahrender Skoda einen entgegenkommenden Pkw und fuhr daraufhin

in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem Mercedes Vito

zusammen. Der 25-jährige Skoda Fahrer wurde schwer verletzt. Die

Insassen des Vitos, ein 39-jähriger Mann und seine zehn Jahre alte

Tochter, wurden ebenfalls schwer verletzt.



Die Unfallursache ist unklar. Zur genauen Klärung des Hergangs

wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.



Die K 90 ist aktuell für die andauernde Unfallaufnahme und die

Reinigung der Fahrbahn gesperrt. Es wird um Beachtung des

Verkehrsfunks gebeten.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell