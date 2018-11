Horst: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

von shz.de

26. November 2018, 10:23 Uhr

Horst (ots) - Am vergangenen Freitag ist es in Horst zu einer

Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die

Hinweise auf den Verursacher geben können.



Im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 15.15 Uhr parkte der Anzeigende

seinen Audi Q 5 auf dem Parkplatz Horster Viereck in Höhe des Aldi-

und Rossmannmarktes. Nach seinem Einkauf fuhr der Mann nach Hause und

stellte erst dort fest, dass sein Wagen eine Delle aufwies, die ein

anderes Fahrzeug offenbar auf dem Parkplatz verursacht hatte. Die

Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen, Hinweise auf

den Verursacher gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher

bei der Polizei in Horst unter der Telefonnummer 04126 / 38404

melden.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell