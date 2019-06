Horst: Trunkenheit und Widerstand

von shz.de

11. Juni 2019, 12:52 Uhr

Horst (ots) - Freitagabend hat die Polizei nach einem

Zeugenhinweis in Horst einen betrunkenen Autofahrer abgegriffen. Der

widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen heftig, musste letztlich

aber doch eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen.



Nachdem Zeugen gegen 22.30 Uhr den Verdacht der Trunkenheit bei

einem VW-Fahrer geäußert hatten, passten Einsatzkräfte den

Verdächtigen an seiner Horster Wohnanschrift ab. Sie sahen den Mann

auf sein Grundstück fahren und kontrollierten ihn. Den Beamten schlug

dabei starker Atemalkoholgeruch entgegen, einen Atemalkoholtest

verweigerte der 60-Jährige. Die darauffolgende Anordnung einer

Blutprobe nahm der Beschuldigte als Anlass, zu Fuß die Flucht zu

ergreifen. Dies verhinderten die Einsatzkräfte jedoch, wobei der

Autofahrer sich kräftig zur Wehr setzte. Letztlich gelang es den

Polizisten, den Mann auf das Elmshorner Revier zu bringen, wo er

erneut Widerstand leistete. Er musste sich dennoch einer

Blutprobenentnahme unterziehen und verbrachte einige Zeit im

Polizeigewahrsam. Den Führerschein des Horsters beschlagnahmten die

Einsatzkräfte und fertigten eine Anzeige wegen des Widerstandes und

wegen der Trunkenheit im Verkehr.



Merle Neufeld









