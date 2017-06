Horst: Nicht jeder Hund mag Briefausträger...

Horst (ots) - Das bekam Montagmittag ein Postbote in Horst zu

spüren, als ein Hund ihn biss und dabei verletzte. Den Hundehalter

erwartet nun eine Strafanzeige wegen der fahrlässigen

Körperverletzung.



Gegen 14.00 Uhr war der Mitarbeiter der Post An der Bundesstraße

unterwegs, um dort Sendungen zu verteilen. Auf einem Grundstück traf

er dabei auf einen Schäferhundmischling, der ihm in den Oberschenkel

biss. Angeblich, so der Hundehalter, mache das Tier so etwas nicht in

böser Absicht, sondern wolle nur zum Spielen auffordern. In diesem

Fall fiel die Aufforderung allerdings recht schmerzhaft aus und

bringt dem Herrchen eine Anzeige ein.



Merle Neufeld









27.Jun.2017