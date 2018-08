Horst: Mann nach Streit erstochen

von shz.de

03. August 2018, 21:33 Uhr

Horst (ots) - Am 03. August 2018, gegen 18.40 Uhr, wurde die

Polizei zu einem lautstarken Streit in ein Mehrfamilienhaus in Horst

gerufen. In der betreffenden Wohnung fand die eingesetzte

Polizeistreife zwei Männer vor. Einer davon mit einem Messer

bewaffnet und der andere blutend am Boden liegend. Mit weiterer

Unterstützung konnte die Polizei den aggressiven 31 jährigen

Tatverdächtigen überwältigen. Der Mann hatte offenbar im Streit auf

seinen 55 jährigen Bekannten eingestochen. Der 55 jährige Horster

verstarb noch in der Wohnung. Nähere Umstände zum Tathergang und zum

Streit sind nicht bekannt. Der 31 jährige Mann aus dem Kreis

Pinneberg wurde vorläufig festgenommen. Die Mordkommission der

Itzehoer Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Weitere Auskünfte können zurzeit nicht erteilt werden.



Stefan Hinrichs









Rückfragen bitte an:

Stefan Hinrichs

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49

Mobil: +49 (0) 171 3375356

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell