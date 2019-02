Horst (Holstein) - Technische Manipulation mündet in einer Sicherheitsleistung

von shz.de

28. Februar 2019, 16:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Heute Morgen hat eine Streife des Polizei-

Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn eine aus einer rumänischen

Sattelzugmaschine und einem italienischen Sattelanhänger bestehendes

Gespann angehalten und kontrolliert und dabei eine technische

Manipulation an einem für die Feststellung der Ruhe- und Lenkzeiten

dienlichen Bauteil festgestellt.



Die Beamten stoppten den Sattelzug gegen 7.20 Uhr auf dem

Rastplatz Steinburg-Nord der Bundesautobahn 23 und unterzogen den

41-jährigen Fahrer aus Italien einer Kontrolle.



Bei der Überprüfung der Ruhe- und Lenkzeiten des Fahrzeugführers

bemerkten die Polizisten, dass sowohl das EG-Kontrollgerät im LKW als

auch die Fahrerkarte des Mannes keinerlei Lenkzeiten des heutigen

Tages aufwies. Vielmehr wurde eine durchgehende Ruhezeit angezeigt.

Diese Angaben konnten aufgrund der zuvor festgestellten Fahrt des

Sattelzuges über die BAB 23 nicht korrekt sein, infolgedessen der

Verdacht einer technischen Manipulation bestand.



Im Rahmen der Kontrolle ermittelten die Beamten noch vor Ort, dass

die Daten mittels eines an dem Kitas-Geber (Impulsgeber /

Geschwindigkeitssensor) des Fahrzeugs angebrachten Magneten zuvor

manipuliert worden waren, so dass der Tachograf derart beeinflusst

wird, dass er eine Pause aufzeichnet, obwohl der LKW rollt. Die

Polizisten entfernten den Magneten und stellten ihn sicher.



In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe stellten

die Beamten den Sattelzug sicher und suchten eine Werkstatt auf. Die

Anschließende Auswertung des Fehlerspeichers offenbarte weitere

Manipulationen in der jüngsten Vergangenheit.



Nach Sichtung aller Daten konnte der Rückschluss erzielt werden,

dass der Fahrer nahezu die gesamten letzten 24 Stunden vor der

Kontrolle am Steuer gesessen haben muss. So war der Fahrer keine 22

Stunden zuvor noch in Österreich unterwegs gewesen und hatte am

Morgen des heutigen Tages bereits Auslieferungsfahrten in Norderstedt

getätigt, bevor die Polizei ihn stoppte. Zum Zeitpunkt der Kontrolle

war der 41-Jährige vollkommen übermüdet. Als Grund für die vor Ort

eingeräumte Manipulation gab der Fahrer private Gründe an. Er wolle

eigenen Angaben zufolge öfter bei seiner Familie in Italien sein.



Die Beamten fertigten schlussendlich eine Strafanzeige aufgrund

der Fälschung beweiserheblicher Daten. Im Ergebnis wurde eine

Sicherheitsleistung in einer Höhe von 1350 Euro erhoben. Weiter

untersagten die Polizisten dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt für die

nächsten elf Stunden.



Ausreichende Pausen zur Erholung sind unumgänglich, um die nötige

Konzentration und Aufmerksamkeit während der Fahrt aufrecht zu

erhalten. Mit einem derartigen Verhalten gefährdet ein Fahrer nicht

nur seine eigene Gesundheit, sondern vor allen Dingen erheblich die

Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Die Nichteinhaltung der

vorgeschriebenen Ruhezeiten kann bei Fahrten mit einem LKW erhebliche

Folgen haben.



Inzwischen ist der Einbau von Kitas-Gebern neuerer Generationen in

Neufahrzeugen Pflicht. Diese lassen sich nicht mehr so einfach

manipulieren wie bisher. Aufgrund des Bestands an Altfahrzeugen auf

den Autobahnen wird die Polizei weiterhin gezielt auf Manipulationen

der digitalen Tachografen achten.









