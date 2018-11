Horst: Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

von shz.de

15. November 2018, 12:33 Uhr

Horst (ots) - Von Montag auf Dienstag ist es in Horst zu einem

Einbruch in eine Kraftfahrzeugwerkstatt gekommen. Der Täter erbeutete

hochwertige Werkzeuge, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Im Zeitraum von Montag, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 08.00 Uhr,

verschaffte sich der Eindringling Zutritt zu dem Gebäude in der

Bahnhofstraße, indem er ein Fenster aufhebelte. Aus dem Inneren des

Objekts stahl er diverse Spezialwerkzeuge von noch unbekanntem Wert,

darunter ein Werkzeug für Zahnriemenwechselarbeiten.



Wer Hinweise auf den Täter oder auf den Verbleib des Diebesguts

geben kann, sollte sich mit der Kripo in Itzehoe unter der

Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld









