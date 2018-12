Holstenniendorf: Zeugen nach Diebstahl gesucht!

von shz.de

28. Dezember 2018, 11:23 Uhr

Holstenniendorf (ots) - Am Heiligabend hat sich in Holstenniendorf

nach derzeitigen Erkenntnissen ein Diebstahl von Werkzeugen aus einem

Transporter zugetragen. Konkrete Hinweise auf die beiden Täter gibt

es nicht, die Polizei sucht dringend nach Zeugen.



Laut dem Geschädigten erschienen gegen 17.30 Uhr zwei ihm

unbekannte Personen an seiner Haustür in der Hauptstraße. Nach einem

kurzen Wortwechsel bat er die Fremden zu gehen. Kurz darauf vernahm

der Anzeigende von draußen Geräusche und beobachtete, wie die beiden

Männer aus seinem Firmenwagen zahlreiche hochwertige Werkzeuge von

Makita nahmen und schließlich mit diesen verschwanden. Er alarmierte

die Polizei, die die Diebe jedoch nicht mehr antreffen konnte.



Einer der Täter soll auffallend dick und klein gewesen sein, der

andere war athletisch und etwa 175 cm groß. Hinweise auf die Männer

oder auf den Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei in Schenefeld

unter der Telefonnummer 04892/899260 entgegen.



