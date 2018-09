Holm - Tödlicher Verkehrsunfall

von shz.de

13. September 2018, 11:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gestern Vormittag ist es in der Hetlinger

Straße (Landesstraße 261) zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem

Ausgang gekommen.



Gegen 11:34 Uhr fuhr ein 56-Jähriger aus dem Kreis Pinneberg mit

seinem Motorrad aus Holm kommend in Richtung Hetlingen. Im Bereich

einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache in

Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein zu diesem Zeitpunkt

entgegenkommender 76-jähriger Hamburger konnte mit seinem

Mercedes-Benz nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit

dem Motorradfahrer.



Durch den Aufprall erlitt der 56-Jährige schwere Verletzungen.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch Ersthelfer und der

Übernahme durch einen sofort alarmierten Notarzt verstarb der

Verunglückte noch an der Unfallstelle.



Polizeibeamte sperrten die Unfallstelle für die Dauer der

Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme für

ungefähr vier Stunden weiträumig ab. Weitere Polizisten befragten vor

Ort Zeugen des Unfalls.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zogen die Beamten für die

genaue Ermittlung der Unfallursache einen Sachverständigen hinzu.



Ein benachrichtigtes Abschleppunternehmen nahm den Abtransport des

Motorrads vor. Ersten Schätzungen zufolge befindet sich der insgesamt

entstandene Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.



Der Fahrer des Mercedes-Benz blieb unverletzt.









