Hohenlockstedt: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

18. Juli 2019, 10:13 Uhr

Hohenlockstedt (ots) - Heute Morgen ist es zu einem Verkehrsunfall

im Kreuzungsbereich Kieler Straße/ Ridderser Weg in Hohenlockstedt

gekommen, wobei sich der Unfallgeschädigte schwere Verletzungen

zuzog.



Gegen 06.30 Uhr befuhr der 27-jährige Fahrzeugführer aus

Hohenlockstedt mit seinem Ford den Ridderser Weg und fuhr in die

Kreuzung Kieler Straße ein, um nach links in Richtung Springhoe

abzubiegen. Dabei übersah er den 60-jährigen Motorradfahrer aus

Hohenlockstedt, der mit seinem Motorrad die Kieler Straße aus

Richtung Springhoe kommend befuhr.



Durch den Aufprall wurde der Biker über den PKW hinweg auf die

Fahrbahn geschleudert. Das Kraftrad blieb seitlich auf dem PKW

liegen.



Der Unfallgeschädigte erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen

und kam in ein Krankenhaus. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt.



Abschleppunternehmen bargen die Fahrzeuge. Der Sachschaden wird

auf 12.000 Euro beziffert.



