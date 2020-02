Hohenlockstedt: Promillegrenzen gelten auch für Fahrer von E-Scootern

Avatar_shz von shz.de

10. Februar 2020, 13:12 Uhr

Hohenlockstedt (ots) - Welche Voraussetzungen für die Nutzung eines E-Scooters

im öffentlichen Verkehrsraum gelten, das weiß nun auch ein 25-Jähriger, der am

Freitagabend gegen einige Regeln verstieß.



Kurz nach 22.00 Uhr entdeckte eine Streife des Polizeibezirksreviers Heide auf

der Straße Breite Straße in Hohenlockstedt einen jungen Mann, der auf einem

E-Scooter ohne Kennzeichen unterwegs war. Die Beamten entschlossen sich zu einer

Kontrolle des 25-Jährigen und stoppten ihn auf einem Parkplatz. Dass sein

Fahrzeug bei Einsatz auf der Straße ein Pflichtversicherungskennzeichen

benötigte, wusste der Überprüfte nicht. Vermutlich entzog sich ebenfalls seiner

Kenntnis, dass die Promillegrenzen analog denen der Kraftfahrzeugnutzung galten.

Ein Atemalkoholtest bei dem Hohenlockstedter ergab einen Wert von 0,82 Promille

- zu viel um folgenlos davon zu kommen.



Alles in allem brachte der Ausflug mit dem Spaßmobil dem Mann eine Strafanzeige

wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter

Alkoholeinfluss ein. Einen Schlagstock, den der Beschuldigte bei sich hatte,

nahmen die Beamten ihm ab - das Mitführen bedeutete einen Verstoß gegen das

Waffengesetz.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4516213

OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell