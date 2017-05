Hohenlockstedt: Passanten stellen Fahrraddieb

Hohenlockstedt (ots) - Vier beherzte Zeugen und ein Geschädigter

haben sich am Freitagabend in Hohenlockstedt gemeinschaftlich auf die

Jagd nach einem Fahrraddieb gemacht und diesen schließlich gestellt

und der Polizei übergeben. Das gestohlene Rad allerdings ist bis

jetzt spurlos verschwunden.



Um 21.45 Uhr fiel einem Mann in der Kieler Straße eine verdächtige

Person auf, die von dem Hinterhof eines Geschäftes geradelt kam und

dort eine Tasche zurückgelassen hatte. Nach einem kurzen Telefonat

mit der Ladeninhaberin stand fest, dass der fahrbare Untersatz des

Verdächtigen von diesem entwendet worden war. Darauf nahm der Zeuge

die Verfolgung des Diebes auf, ebenso der zwischenzeitlich

eingetroffene Geschädigte. Zunächst verloren die beiden den

Flüchtigen aus den Augen, entdeckten ihn dann aber in der Birkenallee

wieder - allerdings ohne Rad. Mit Hilfe von drei weiteren aufmerksam

gewordenen Zeugen gelang es mit vereinten Kräften, den 40-Jährigen zu

ergreifen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Wo das

schwarze Herrenrad geblieben ist, ließ sich allerdings bis jetzt

nicht klären. Möglicherweise wird die spätere Vernehmung des

Beschuldigten Aufschluss darüber geben. In der am Tatort

zurückgebliebenen Tasche befand sich unter anderem eine Eisensäge.

Diese stellten die Beamten sicher und fertigten eine

Diebstahlsanzeige gegen den in Kellinghusen Lebenden.



Merle Neufeld









