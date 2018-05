Hohenlockstedt: Einsatz des Spezialeinsatzkommandos

von shz.de

07. Mai 2018, 14:33 Uhr

Hohenlockstedt (ots) - In der Nacht zum Sonntag war das

Spezialeinsatzkommando in Hohenlockstedt eingesetzt, nachdem dort in

einer Wohnung ein Schuss gefallen war. Wie sich letztlich

herausstellte, stammte dieser aus der Schreckschusspistole eines

polizeilich bereits bekannten Mannes.



Am Samstagnachmittag beobachteten Anwohner des Schäferweges einen

Nachbarn, der sich auf seinem Balkon aufhielt und dort mit einer

Schusswaffe hantierte. Zunächst registrierten die Zeugen dieses

Verhalten nur, riefen aber gegen 23.00 Uhr die Polizei, nachdem sie

einen Schuss wahrgenommen hatten. Aufgrund der unklaren,

möglicherweise gefährlichen Lage und der Erkenntnis, dass der

Betroffene in der Vergangenheit psychisch auffällig war, kam das

Spezialeinsatzkommando gegen 02.00 Uhr zum Einsatz. Nach der

Anordnung der Wohnungsdurchsuchung durch einen Staatsanwalt öffneten

die Spezialkräfte die Wohnungstür des Hohenlockstedters und trafen

hier auf den 57-Jährigen. Der saß in der Dunkelheit, eine Waffe vor

sich. Hierbei handelte es sich um eine Schreckschusswaffe samt

Munition, die die Beamten sicherstellten. Der Betroffene zeigte sich

gegenüber den Polizisten kooperativ und begab sich freiwillig zur

Behandlung auf die psychiatrische Station eines Krankenhauses.



