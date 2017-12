Hohenlockstedt: Einbrecher in Hohenlockstedt unterwegs

von shz.de

erstellt am 20.Dez.2017 | 11:33 Uhr

Hohenlockstedt (ots) - Am Dienstag ist es über Tag zu zwei

Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Hohenlockstedt gekommen. Die Täter

erbeuteten Schmuck und Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 20.40 Uhr suchten Einbrecher ein

Haus im Arthur-Boskamp-Weg auf und stiegen gewaltsam über die

Terrassentür in das Objekt ein. Sie richteten dabei einen erheblichen

Sachschaden an und stahlen insgesamt fünf Uhren im Wert von gut

tausend Euro. Ein weiteres Haus gingen Unbekannte zwischen 06.50 Uhr

und 18.15 Uhr in der Mittelstraße an. Sie gelangten ebenfalls über

die Terrassentür in das Gebäude und stahlen aus dem Inneren Bargeld

und Schmuck von noch unbekanntem Wert.



Hinweise auf die Täter gibt es in beiden Fällen bisher keine.

Zeugen sollten sich daher unter der Telefonnummer 04821 / 6020 bei

der Kripo in Itzehoe melden.



Merle Neufeld









